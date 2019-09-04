TRT Spor'da Serkan Reçber'le yollar ayrıldı

TRT Spor’da flaş bir ayrılık yaşandı. Ekranların sevilen spor yorumcusu Serkan Reçber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kanaldan ayrıldığını açıkladı.

3 yıldır TRT Spor’da görev yapan Reçber, TRT ekibine teşekkür ederken, ‘’Yaklaşık 3 yıldır büyük bir gururla çalıştığım TRT Spor ekranlarından bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte ailem olan TRT Spor ekibine sonsuz teşekkürler. Ben olsam diye başladık gördüm ki biz olduk, destek ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım. Sevgilerimle…’’ şeklinde bir tweet attı.





