TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekansları

"TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor Yıldız kanalında önemli maçlar yayınlanıyor. Kanalda voleybol maçları da yer alıyor. İşte TRT Spor Yıldız frekansları...

TRT SPOR YILDIZ NASIL İZLENİR?

TRT Spor Yıldız'ın kaçıncı kanalda olduğu merak ediliyor. TRT Spor Yıldız kanalına ilişkin bilgiler aşağıda verildiği gibidir:

Digiturk 87. kanal

D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ 71. Kanal

tivibu 85. Kanal

Vodafone TV 72. kanal (SD)

Kanalı internetten izlemeyi talep eden sporseverler "trtspor.com.tr" internet sitesinde bulunan bağlantı üzerinden TRT Spor Yıldız'ı izleyebilir.

TRT SPOR YILDIZ FREKANSLARI

Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HAKKINDA

TRT Spor Yıldız'ın eski adı TRT Spor 2'dir. TRT Spor Yıldız, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Test yayınlarına 21 Eylül 2019'da başlanmıştır. 19 Mayıs 2021'de ise normal yayın hayatına geçmiş ve kanal "TRT Spor Yıldız" adını almıştır.

Kanalın tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Spor Yıldız kanalını sporculara ve gençlere hediye etmiştir.



