Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekansları

TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekansları

15.06.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporseverler, TRT Yıldız frekanslarını araştırmaya devam ediyor. "TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırılıyor. İşte TRT Spor Yıldız frekansları...

TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız frekansları

"TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor Yıldız kanalında önemli maçlar yayınlanıyor. Kanalda voleybol maçları da yer alıyor. İşte TRT Spor Yıldız frekansları...

TRT SPOR YILDIZ NASIL İZLENİR?

TRT Spor Yıldız'ın kaçıncı kanalda olduğu merak ediliyor. TRT Spor Yıldız kanalına ilişkin bilgiler aşağıda verildiği gibidir:

Digiturk 87. kanal

D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 242. kanal (HD)

Turkcell TV+ 71. Kanal

tivibu 85. Kanal

Vodafone TV 72. kanal (SD)

Kanalı internetten izlemeyi talep eden sporseverler "trtspor.com.tr" internet sitesinde bulunan bağlantı üzerinden TRT Spor Yıldız'ı izleyebilir.

TRT SPOR YILDIZ FREKANSLARI

Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekildedir:

Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

TRT SPOR YILDIZ HAKKINDA

TRT Spor Yıldız'ın eski adı TRT Spor 2'dir. TRT Spor Yıldız, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Test yayınlarına 21 Eylül 2019'da başlanmıştır. 19 Mayıs 2021'de ise normal yayın hayatına geçmiş ve kanal "TRT Spor Yıldız" adını almıştır.

Kanalın tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Spor Yıldız kanalını sporculara ve gençlere hediye etmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulunduDünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Dünyanın en yaşlı modeli! 85 yaşındaki manken ahlak dışı bulundu

Menderesleriyle ünlü yayla ziyaretçi akınına uğradı

Menderesleriyle ünlü yayla ziyaretçi akınına uğradı

14 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı

14 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı

Kadrosunda dev isimler! Natalie Portman’ın partneri belli oldu

Kadrosunda dev isimler! Natalie Portman’ın partneri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Japonlar banyodan önce bakın ne yapıyormuş

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.