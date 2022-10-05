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Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

05.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, yakınındaki birçok isim ile yapılan görüşmelerin ardından bir gazeteci tarafında yazılan kitap bugün çıktı. Trump'a dair ilginç bilgiler içeren bu kitapta, Beyaz Seray dönemine ilişkin oldukça garip iddialara da yer verildi.

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

New York Times'ta yazan bir gazeteci olan Maggie Haberman tarafından Trump hakkında yazılan "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitap bugün okuyucuyla buluştu. Trump'ın Beyaz Saray'daki dönemine ilişkin bilgilerle dikkat çeken kitap, özellikle Beyaz Saray'da uzun süre baş gösteren tuvalet tıkanıklığına dair bir iddia ile gündem oldu.

TUVALETLERİ TIKAYAN OYMUŞ

İddiaya göre Saray personeli zaman zaman tuvaletin basılı kağıtlarla tıkandığını keşfetti. Birçoğu, Trump'ın Başkanlık Kayıtları Yasası'na aykırı olarak bazen resmi belgeleri yırtarak yok ettiğini öne sürerek bu kağıtları tuvalete atan kişinin Trump olduğuna inanıyordu.

Bu durum Başkan'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskını ile gündem olan Beyaz Saray'daki Ulusal Arşivlere ait kayıp belgeler iddiasına ilişkin devam eden soruşturmayı akıllara getirdi.

ÖLMEKTEN ÇOK KORKMUŞ

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Bir başka detay ise Ekim 2020'de Kovid-19 virüsüne yakalandığı döneme dairdi. Eski başkanın durumunun ağırlaştığı dönemlerde ölüm korkusuna kapıldığı iddia edilen kitapta, Trump'ın bu durumun imajını olumsuz etkilediği endişesiyle, yardımcılarından maskelerini çıkarmalarını istediği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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