Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.
CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacacağını söyledi.
ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.
Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.
Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.
1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.
(AA)
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