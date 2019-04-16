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Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 16.04.2019 07:43 | Son Güncelleme

ABD'de eski Massachusetts Valisi Bill Weld, 2020 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olacağını açıkladı.

Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.

Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.

1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump bill weld abd cumhuriyetçi rakip

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demokrasi bu. kendi partisinde başkana rakip çıkıyor. akp, chp, mhp sizde çıkan rakipleri libç ettiniz ediyorsunuz. zihniyetiniz demokrasiyi kaldırmıyor bence
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