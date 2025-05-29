Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Trump beni sınır dışı etme' diye şarkı yazmıştı! Klibi gerçek oldu: Gözaltına alındı

Venezuelalı 26 yaşındaki Davicito 59, Donaltron isimli şarkısı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Klibinde de polislerden kaçarken yakalanan genç adam, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

'Trump beni sınır dışı etme' diye şarkı yazmıştı! Klibi gerçek oldu: Gözaltına alındı

Gerçek adı Claudio David Balcane Gonzalez olan Venezuelalı 26 yaşındaki Davicito 59, Donaltron isimli şarkısı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Junior Caldera, Davicito 59 ve Luxor'un söylediği şarkının klibinin hemen girişinde yetkililerden kaçarken yakalanarak yere yapıştırılan göçmenler görülüyordu. Klip adeta gerçek oldu.

DAVICITO-DONALTRON-PRESO-1100x57

Washington Post'a konuşan genç, Şikago'da bir arkadaşının evindeyken ICE ajanlarının kendisini yere yapıştırdığını ve sonrasında gözaltına alındığını belirtti. Davicito 59, Venezuelalı bir suç çetesiyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. ABD'ye 2024'te yasal yollarla geldiğini ve bu yıl sığınma başvurusu yaptığını belirten şarkıcı "Hiç kötü bir şeye bulaşmadım. Çocukluğumdan beri yaptığım kaykay, grafiti gibi her şey kültüreldi. Müzikle tanışır tanışmaz bunları bıraktım" dedi.

hq720

"SINIR DIŞINA HAYIR DE"

Donaltron şarkısında ise şu sözler yer alıyor: ""Faturalarımı ödüyorum. Kiramı veriyorum. Her hafta vergilerimi ödüyorum. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump - göçmenlere evet, sınır dışına hayır de. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump / Sadece kalma şansı istiyorum. Ben sadece başarının peşindeyim."

11940299-640x380

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...
Çin, asteroit keşfi için 'Tianwen-2’yi uzaya gönderdiÇin, asteroit keşfi için 'Tianwen-2’yi uzaya gönderdi

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Konya! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi: 10 yaşındaki çocukların tartışması kabusa döndü...

Yer: Konya! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi: 10 yaşındaki çocukların tartışması kabusa döndü...

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

Yüzünün yarısı artık yok! Nedeni de...

Katedralde skandal görüntüler! Kafası koparılmış bezli tavuklarla dans ettiler

Katedralde skandal görüntüler! Kafası koparılmış bezli tavuklarla dans ettiler

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Sahibine tepki yağdı: "Hakaret bu"

40 yıllık çalışana verilen hediye olay oldu! Sahibine tepki yağdı: "Hakaret bu"

Popüler süt acilen geri çağırıldı! Zincir marketlerde satılıyordu

Popüler süt acilen geri çağırıldı! Zincir marketlerde satılıyordu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.