'Trump beni sınır dışı etme' diye şarkı yazmıştı! Klibi gerçek oldu: Gözaltına alındı

Gerçek adı Claudio David Balcane Gonzalez olan Venezuelalı 26 yaşındaki Davicito 59, Donaltron isimli şarkısı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Junior Caldera, Davicito 59 ve Luxor'un söylediği şarkının klibinin hemen girişinde yetkililerden kaçarken yakalanarak yere yapıştırılan göçmenler görülüyordu. Klip adeta gerçek oldu.

Washington Post'a konuşan genç, Şikago'da bir arkadaşının evindeyken ICE ajanlarının kendisini yere yapıştırdığını ve sonrasında gözaltına alındığını belirtti. Davicito 59, Venezuelalı bir suç çetesiyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. ABD'ye 2024'te yasal yollarla geldiğini ve bu yıl sığınma başvurusu yaptığını belirten şarkıcı "Hiç kötü bir şeye bulaşmadım. Çocukluğumdan beri yaptığım kaykay, grafiti gibi her şey kültüreldi. Müzikle tanışır tanışmaz bunları bıraktım" dedi.

"SINIR DIŞINA HAYIR DE"

Donaltron şarkısında ise şu sözler yer alıyor: ""Faturalarımı ödüyorum. Kiramı veriyorum. Her hafta vergilerimi ödüyorum. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump - göçmenlere evet, sınır dışına hayır de. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump / Sadece kalma şansı istiyorum. Ben sadece başarının peşindeyim."