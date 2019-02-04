Trump cildinin güzelliğini neye borçlu?

Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın bronz cildinin 'iyi geninden' kaynaklı olduğunu; bunun solaryum, krem ya da makyajla açıklanamayacağıni söylüyor.

TV programlarına katılmadan önce yüzüne özel pudra sürdüğü belirtilen Trump'ı cildinin diri tutmak için bronzlaştırıcı kremler veya losyonlar kullandığı ileri sürülüyor.

Amerikan basınında çıkan haberlerde, Trump'ın 2016'da başkan adaylığı sırasında makyajını yapan Jason Kell'nin 'Trump'ın solaryum kullandığı' iddialarına yer veriliyor.

"Her sabah Beyaz Saray'da solaryuma giriyor"

Ayrıca Trump'ın eski danışmanı Omarosa Manigault Newman kitabında "Trump'ın her sabah Beyaz Saray'da solaryuma girdiğini" yazıyor.

Eski FBI Başkanı James Comey de 'A Higher Loyalty' adlı kitabında Trump ile ilgili, "Yüzü hafifçe turuncu renkte. Gözlerinin altında yarı ay şeklinde beyazlıklar var. Küçük bronzlaşma gözlükleri taktığını sanıyorum." ifadeleri yer alıyor.

Solaryum tartışmasının dışında Trump'ın bronzlaşma kremi ve losyonlar kullandığı da iddialar arasında. Washington'dan dermatolog Dr. Tina Alster, Trump'ın 'daha çok turuncuya benzeyen' görünüşünü brozlaşma kremleri ya da spreylere borçlu olduğunu söylüyor.



