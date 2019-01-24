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Trump'ın açıklaması sonrası Maduro'ya bir darbe de Facebook ve Instagram'dan!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 24.01.2019 04:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela muhalefet liderini 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmasının ardından Facebook ve Instagram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kişisel hesabındaki onay ibaresini kaldırdı.

Trump'ın açıklaması sonrası Maduro'ya bir darbe de Facebook ve Instagram'dan!

Instagram, Venezülla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 485 bin takipçili hesabındaki onaylı hesap anlamına gelen 'mavi tik'ini kaldırdı.

Instagram'ın bu hamlesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella muhalefet liderini 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
abd Donald Trump Venezuela Nicolas Maduro facebook instagram

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