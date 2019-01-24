Trump'ın açıklaması sonrası Maduro'ya bir darbe de Facebook ve Instagram'dan!

Instagram, Venezülla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 485 bin takipçili hesabındaki onaylı hesap anlamına gelen 'mavi tik'ini kaldırdı.
Instagram'ın bu hamlesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella muhalefet liderini 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından gelmesi dikkat çekti.
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