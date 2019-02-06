Trump'ın gecesine 'küfürlü alkış' damga vurdu

ABD Başkanı'nın Kongre'de alt ve üst kanatların katılımıyla yaptığı Birliğin Durumu (SOTU) konuşması, bu kez kasımdaki ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti'nin kadın siyasetçilerinin eylemleriyle tarihe geçti.
Başkan Donald Trump'a Meksika duvarı projesinin finansmanına onay almak için federal hükümeti kapatmasına pabuç bırakmayarak yenilgi tattıran ilk siyasi olan Nancy Pelosi, sosyal medyaya göre SOTU'nun da yıldızı oldu.
ABD tarihindeki en uzun federal hükümet kapanması sonrası, Trump, ulusa seslenişinde alışıldık kutuplaştırıcı söylemini bir kenara bıraktı.
Trump'ın 80 dakikalık konuşmasında 'işbirliğinin, uzlaşmanın, ortak menfaatlerle kamu yararının sınırsız potansiyelini kucaklama' çağrısı yapmasını, arkasında oturan Temsilciler Meclisi Başkanı gayet alaycı bir şekilde ödüllendirdi.
Kendisine dönen Trump'ın gözünün içine bakarken yüzüne müstehzi bir ifade konduran Pelosi'nin 'toplumsal uzlaşı' çağrısını alkışlama biçimi de sosyal medyada 's..tir git' alkışlaması olarak değerlendirildi.
Komedyen Patton Oswalt adını 's..tir git alkışlaması' (fk you clap) koyarken, diğerleri de bunun 'çağı betimleyen ikonik görüntü' olduğu yorumunu yaptı, yılların Demokrat Partili kadın siyasetçisini #resistor etiketiyle övdü.
Demokrat Parti'nin parlayan yıldızı Alexandria Ocasio-Cortez'in başını çektiği Temsilciler Meclisi'ndeki ilerici kanattan kadın vekiller de ABD'li kadınların oy kullanma hakkını kazanmasının 100. yıldönümüne dikkat çekmek için bembeyaz giyinerek SOTU'ya katıldı.
Trump her zamankinden daha fazla sayıda kadının bugün çalışma hayatında yer aldığını söylediğinde ayağa kalkan 'beyazlı kadınlar' birbirlerine beşlik çakıp kendilerini alkışladı.
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