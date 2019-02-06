Trump'ın gecesine 'küfürlü alkış' damga vurdu

ABD Başkanı'nın Kongre'de alt ve üst kanatların katılımıyla yaptığı Birliğin Durumu (SOTU) konuşması, bu kez kasımdaki ara seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti'nin kadın siyasetçilerinin eylemleriyle tarihe geçti.

Başkan Donald Trump'a Meksika duvarı projesinin finansmanına onay almak için federal hükümeti kapatmasına pabuç bırakmayarak yenilgi tattıran ilk siyasi olan Nancy Pelosi, sosyal medyaya göre SOTU'nun da yıldızı oldu.

ABD tarihindeki en uzun federal hükümet kapanması sonrası, Trump, ulusa seslenişinde alışıldık kutuplaştırıcı söylemini bir kenara bıraktı.

Trump'ın 80 dakikalık konuşmasında 'işbirliğinin, uzlaşmanın, ortak menfaatlerle kamu yararının sınırsız potansiyelini kucaklama' çağrısı yapmasını, arkasında oturan Temsilciler Meclisi Başkanı gayet alaycı bir şekilde ödüllendirdi.

Kendisine dönen Trump'ın gözünün içine bakarken yüzüne müstehzi bir ifade konduran Pelosi'nin 'toplumsal uzlaşı' çağrısını alkışlama biçimi de sosyal medyada 's..tir git' alkışlaması olarak değerlendirildi.