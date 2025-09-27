Mynet Trend

Trump'ın torunu ticarete atıldı! 18 yaşında para basacak! Bakın tanesini kaça satıyor

ABD Başkanı Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump şirket açıp ticarete atıldı. Genç kız, kendi giyim mağazasını kurdu.

Trump'ın torunu ticarete atıldı! 18 yaşında para basacak! Bakın tanesini kaça satıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın torunu Kai Trump, ticarete atıldı. 18 yaşındaki Kai, kendi adını taşıyan giyim markasını bu hafta piyasaya sürdü.

Trump ın torunu ticarete atıldı! 18 yaşında para basacak! Bakın tanesini kaça satıyor 1

130 DOLARA SATIYOR

Beyaz Saray çimlerinde düzenlediği çekimle tanıtımını yapan Kai Trump, “Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum” dedi. 130 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan sweatshirt’ler siyah, beyaz ve lacivert renklerde sunuluyor ve üzerinde Kai’nin adı veya baş harfleri bulunuyor.

Trump ın torunu ticarete atıldı! 18 yaşında para basacak! Bakın tanesini kaça satıyor 2

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORLAR

Cuma günü dedesi Donald Trump ile birlikte Marine Force One helikopterine binmeden önce Beyaz Saray'da ürünlerinden birini giyerek objektiflere poz verdi. Sadece torunu değil Trump’ın büyük oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump, ikinci başkanlık döneminde aile emlak imparatorluğunu genişletti. Ayrıca Trump ailesi tarafından piyasaya sürülen birkaç “meme coin”, bu ay itibarıyla 5 milyar dolarlık bir servet getirdi.

