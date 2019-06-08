Trump’ın Twitter paylaşımında, Ay’ı Mars’ın parçası olarak tanımlaması sosyal medyayı salladı

Trump, İrlanda’dan ABD’ye dönüş yolunda NASA’ya tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Harcadığımız tüm paraya rağmen, NASA hala Ay’a gitmekten bahsetmemeli, biz bunu 50 yıl önce yaptık. Mars dahil (ki Ay da onun bir parçası) yaptığımız daha büyük şeylere odaklanmalılar.” ifadelerini kullandı.
Ancak ABD liderinin bu açıklaması kafaları karıştırdı.
NASA, AY'DA KALICI OLARAK KALACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ
Trump’ın bu çıkışının NASA Genel Müdürü Jim Bridenstine’nin Washington’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kalkınma Konferansında yaptığı “Başkanın ilk talimatı ‘Ay’a geri dönüyoruz’ oldu.” şeklindeki açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.
NASA yöneticisi, ayrıca Ay’a 2024’te kapsamlı bir seyahatin yapılacağını, bunun öncekinden farklı olacağını ve Ay’da kalıcı olarak kalacaklarını ifade etmişti.
NASA Mars’a yapılacak seyahatlerde Ay’ı bir üs olarak kullanmayı planlıyor.
KENDİSİYLE ÇELİŞTİ
Trump’ın bu çıkışıyla daha önce uzay ve NASA konusunda yaptığı açıklamalarla çeliştiği dikkatlerden kaçmadı.
Geçen ay NASA’nın 21 milyar dolarlık bütçesine 1,6 milyar ek yapıldığını duyuran Trump, “Benim yönetimim altında NASA’yı yine çok iyi bir yere taşımak için restore ediyoruz ve Ay’a geri dönüyoruz, daha sonrası ise Mars.” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
AY'I MARS'IN BİR PARÇASI OLARAK TANIMLADI
Trump’ın Twitter paylaşımında Ay’ı Mars’ın parçası olarak tanımlaması da sosyal medyada epey konuşuldu.
Trump’ın bu ifadesiyle Ay’ın Mars’a gidiş için kalıcı bir üs olmasını kastettiği yorumları da yapıldı. (AA)
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