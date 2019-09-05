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Trump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdi

BBC BBC
05.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian kasırgasının Alabama eyaletini de vuracağı iddiasını haklı çıkarmak için tahrif edilmiş "sahte" bir harita gösterdi.

Trump iddiasını kanıtlamak için 'sahte harita' gösterdi

Ülkede meteorolojinin hava tahmini haritaları üzerinde oynamak suç ve 90 güne kadar hapis cezası var.

Trump'la Meteoroloji Dairesi arasındaki "inatlaşma" 1 Eylül'de Trump'ın kasırganın Alabama'yı da vuracağını iddia ettiği Twitter mesajıyla başladı.

Meteoroloji Dairesi, 20 dakika sonra yine Twitter üzerinden Trump'ı yalanladı. Mesajda "Alabama Dorian'dan hiç ETKİLENMEYECEK. Tekrar ediyoruz. Dorian Kasırgası Alabama'yı hiç etkilemeyecek" dedi.

Ancak bu açıklamaya rağmen, Trump dünkü brifinge keçeli kalemle kasırganın olası etki alanına Alabama'nın da dahil edildiği bir haritayla çıktı.

Trump haritayı kimin hazırladığı sorusuna "Bilmiyorum, bilmiyorum" diye yanıt verdi.

"TRUMP BİR HAFTA İÇİNDE 62 YANLIŞ BİLGİ VERDİ"

CNN Televizyonu ABD Başkanı'nın son bir hafta içinde toplam 62 kez çoğu Twitter'da olmak üzere kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini duyurdu.

Söz konusu iddialar arasında Trump'ın, eşi Melania Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tanıştığını ve Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemesi de var.

Trump G-7 zirvesinde Melania Trump'ın Kim'i yakından tanıdığını söylemişti. First Lady'nin Kim'le hiç görüşmediği biliniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Melanie Trump'ın Kuzey Kore lideriyle telefon görüşmesi de yapmadığı anlaşılıyor.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan Trump Kim'le güçlü ilişkisinin her boyutunu First Lady ile konuşur. Bu yüzden onun da Kim'i çok iyi tanıdığını düşünmüş olabilir" dedi.

Trump 2016'daki seçim kampanyası boyunca Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemişti. Trump bu iddiasını geçen hafta da yineledi. Ancak Donald Trump'ın işgalden altı ay önce katıldığı bir radio programında harekata destek verdiği, yine işgalin ertesi günü de "Askeri açıdan muazzam bir başarı" dediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Alabama sahte harita meteoroloji

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