Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var

Trump, başkanlığı süresince iklim değişikliğine inanmadığını birçok kez dile getirmiş ve ABD'yi Paris İklim Anlaşmasından çekmişti.
Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
"Güzel ortabatıda (Midwest) hissedilen sıcaklık eksi altmış dereceye dayandı, tarihin en soğuğu. Önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor. Küresel ısınmaya neler oluyor? Lütfen geri gel, sana ihtiyacımız var!"
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