Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var

Trump, başkanlığı süresince iklim değişikliğine inanmadığını birçok kez dile getirmiş ve ABD'yi Paris İklim Anlaşmasından çekmişti.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Güzel ortabatıda (Midwest) hissedilen sıcaklık eksi altmış dereceye dayandı, tarihin en soğuğu. Önümüzdeki günlerde daha da soğuması bekleniyor. Küresel ısınmaya neler oluyor? Lütfen geri gel, sana ihtiyacımız var!"

