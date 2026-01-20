Mynet Trend

Trump, Macron'un kendisine gönderdiği mesajı paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajı sanal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi. Mesajda Macron'un, “Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum” ifadelerini kullandığı görülüyor.

22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini söylüyor. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

TRUMP, RUTTE'DEN GELEN MESAJI DA PAYLAŞTI

Trump, bir diğer paylaşımında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen mesajın ekran görüntülerini aktardı. Mesajda, Grönland konusunda bir yol bulmakta kararlı olduğunu belirten Rutte'nin, “Bugün Suriye'de başardıkların inanılmaz. Davos'ta medyaya açıklamalarımı senin oradaki, Gazze'deki ve Ukrayna'daki çalışmalarına dikkati çekmek için kullanacağım” yazdığı görülüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

