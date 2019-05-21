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Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması: Kendinizi kandırmayın

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GÜNDEM  | 21.05.2019 04:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, asker-savunma sanayi arasındaki ilişkiden dolayı ABD'nin dahil olduğu savaşların hiç bitmesini istemeyen bir kesimin olduğunu bildirdi. Trump konuşmasında, "(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması: Kendinizi kandırmayın

Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, kendisini "İran’a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti.

İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.

"ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS SÜREKLİ SAVAŞ İSTİYOR"

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi.

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

HİÇBİR YERDEN ÇIKMAK İSTEMİYORLAR

“(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar.

Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var, 'asker-endüstri kompleksi' deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar, sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum. Ama İran gibi durumlar oluyor, onların nükleer silah elde etmelerine müsaade edemeyiz.”

ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS NEDİR?

“Askeri-endüstriyel kompleks”, ABD’nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavramdı. Eisenhower, 1961’de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavramı türetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd Suriye

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