Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması: Kendinizi kandırmayın

Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, kendisini "İran’a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti.

İran’ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, selefi Barack Obama’nın İran ile imzaladığı nükleer anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmayı bitirerek İran’a yaptırımları geri getirdiğini anlatan Trump, İran’ı ekonomik olarak felakete götürdüğünü, ancak İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti.

"ASKERİ-ENDÜSTRİYEL KOMPLEKS SÜREKLİ SAVAŞ İSTİYOR"

Sunucunun “İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?” sorusuna Trump, “19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD’nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar.” yanıtını verdi.

DEAŞ'ın "sözde hilafetini" bitirdiğini ve ABD askerlerini Suriye’den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

HİÇBİR YERDEN ÇIKMAK İSTEMİYORLAR

“(Suriye’den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington’da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar.