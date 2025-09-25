Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Trump'tan olay hareket! Biden'ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yeni "Başkanlık Onur Yolu"nda önceki başkanların fotoğraflarını astırdı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu.

Trump'tan olay hareket! Biden'ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda "Başkanlık Onur Yolu" adı verilen bölüm açtı. Altın çerçevelerde ABD'nin geçmiş başkanlarının portreleri sergilendi.

Trump tan olay hareket! Biden ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu 1

FOTOĞRAFINI ASMADI

Portreler arasında ise bir detay dikkat çekti. Joe Biden için ayrılan çerçevede portre yerine bir "otomatik imza cihazı" fotoğrafı yer aldı.

Trump tan olay hareket! Biden ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu 2

Trump daha önce, Biden'ın karar alma süreçlerinde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve birçok resmi belgenin "otopen" denilen otomatik cihazla imzalandığını belirtmişti. yeni sergide Biden için hazırlanan çerçeveyle bu sözlerinde belirttiği imzayı astı. Biden'ın fotoğrafı yerine "otomatik imza cihazı" fotoğrafı koydu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ameliyatı saatlerce sürdü, uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Ameliyatı saatlerce sürdü, uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
O ülkede yemek krizi! Yüzlerce öğrenci zehirlendiO ülkede yemek krizi! Yüzlerce öğrenci zehirlendi

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.