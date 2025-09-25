Trump'tan olay hareket! Biden'ın fotoğrafı yerine astığı görsel gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda "Başkanlık Onur Yolu" adı verilen bölüm açtı. Altın çerçevelerde ABD'nin geçmiş başkanlarının portreleri sergilendi.

FOTOĞRAFINI ASMADI

Portreler arasında ise bir detay dikkat çekti. Joe Biden için ayrılan çerçevede portre yerine bir "otomatik imza cihazı" fotoğrafı yer aldı.

Trump daha önce, Biden'ın karar alma süreçlerinde "bilişsel gerileme" yaşadığını ve birçok resmi belgenin "otopen" denilen otomatik cihazla imzalandığını belirtmişti. yeni sergide Biden için hazırlanan çerçeveyle bu sözlerinde belirttiği imzayı astı. Biden'ın fotoğrafı yerine "otomatik imza cihazı" fotoğrafı koydu.