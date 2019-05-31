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Trump ek gümrük vergisi alacak!

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasadışı yollarla gelen göçmen sayısındaki artışı gerekçe göstererek Meksika'dan ithal tüm ürünlerden yüzde 5 gümrük vergisi alacağını ve yasadışı göç durana kadar vergilerin kademeli olarak artıracağını açıkladı.

Trump ek gümrük vergisi alacak!

ABD'ye yasal yollarla göçmen girişini sınırlama ve Meksika sınırına göçmenleri durduracak bir duvar örme vaadiyle başkan olan Trump, bu açıklamasıyla göçmen sayısını kontrol altına almak amacıyla sert bir adım atmış oldu.

Trump'ın Çin ile yürüttüğü ticaret savaşı nedeniyle ABD'nin en yoğun ticaret yaptığı ülke haline gelen Meksika'dan aldığı vergileri yükseltmesi ticaret savaşlarında yeni bir cephenin açıldığına işaret etti.

ABD'nin sınırlarında biriken ve aralarında Orta Amerika ülkelerindeki yoksulluk ile şiddet olaylarından kaçanların da bulunduğu on binlerce mülteci Trump için sorun yaratıyor.

Trump'ın gece saatlerinde yaptığı bu beklenmedik açıklama, zaten ABD'nin başlıca ihracat ve ithalat pazarlarıyla yaşadığı ticaret geriliminin tırmanmasından endişe eden yatırımcılarda kaygı yarattı. Meksika'nın para birimi peso sert gerilerken, Meksika'da ürettikleri otomobilleri ABD'ye satan şirketlerin hisseleri ve ABD borsaları vadeli kontratları geriledi.

Önce Twitter'dan, ardından Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre gümrük vergisi 10 Haziran'da yüzde 5 olarak uygulanacak, daha sonra her ay düzenli olarak artarak 1 Ekim'de yüzde 25'e yükselecek.

Trump, "Yasadışı göç krizi Meksika'nın atacağı etkili adımlarla giderilirse, ki bunu takdir yetkisi de sadece bizde olacak, gümrük vergisi kaldırılacak" dedi.

Açıklama, aynı gün ABD ve Kanada ile ortak ticaret anlaşmasının onay sürecini başlatan Meksika hükümetinde şaşkınlık yarattı.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a Twitter'da karşılık vererek, Trump'ın ABD'yi göçmenlere kötü muamelede bulunulan bir "gettoya" çevirdiğini belirterek, "Başkan Trump, sosyal sorunlar vergiyle veya zora başvurarak çözülmez" dedi.

Trump'ın gümrük vergisine karşılık verme tehdidinde bulunmayan Lopez Obrador, dışişleri bakanının bugün Washington'a gideceğini öyledi.

Göçmen sayısındaki artış nedeniyle daha önce Meksika ile olan sınır kapısını kapatma tehdidinde bulunan Trump'ı yatıştırmak isteyen Lopez Obrador, göçmenlerin geçişine sıkı denetim getirmiş ve binlerce göçmeni gözaltına almıştı. Lopez Obrador, göçün gerekçelerini ortadan kaldırmak için ABD'nin mali yardımda bulunmasını da istemişti.

Meksika, eninde sonunda ABD'ye karşılık verirse, Trump'a oy veren tarım ve endüstri yoğun eyaletlerini hedefleyen adımlar atabilir.

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Trump yasadışı göçmen Meksika ek gümrük vergisi

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