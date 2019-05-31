Trump ek gümrük vergisi alacak!

ABD'ye yasal yollarla göçmen girişini sınırlama ve Meksika sınırına göçmenleri durduracak bir duvar örme vaadiyle başkan olan Trump, bu açıklamasıyla göçmen sayısını kontrol altına almak amacıyla sert bir adım atmış oldu.

Trump'ın Çin ile yürüttüğü ticaret savaşı nedeniyle ABD'nin en yoğun ticaret yaptığı ülke haline gelen Meksika'dan aldığı vergileri yükseltmesi ticaret savaşlarında yeni bir cephenin açıldığına işaret etti.

ABD'nin sınırlarında biriken ve aralarında Orta Amerika ülkelerindeki yoksulluk ile şiddet olaylarından kaçanların da bulunduğu on binlerce mülteci Trump için sorun yaratıyor.

Trump'ın gece saatlerinde yaptığı bu beklenmedik açıklama, zaten ABD'nin başlıca ihracat ve ithalat pazarlarıyla yaşadığı ticaret geriliminin tırmanmasından endişe eden yatırımcılarda kaygı yarattı. Meksika'nın para birimi peso sert gerilerken, Meksika'da ürettikleri otomobilleri ABD'ye satan şirketlerin hisseleri ve ABD borsaları vadeli kontratları geriledi.

Önce Twitter'dan, ardından Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamaya göre gümrük vergisi 10 Haziran'da yüzde 5 olarak uygulanacak, daha sonra her ay düzenli olarak artarak 1 Ekim'de yüzde 25'e yükselecek.