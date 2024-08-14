Tteokbokki tarifi: Tteokbokki nasıl yapılır?

Son yıllarda çok popüler hale gelen Kore sokak lezzetlerinden biri de artık birçok ülkede adım başı lokantaların menüsünde bulabileceğiniz ve evlerin mutfaklarına kadar girmiş olan Tteokbokki. Tteokbokki'nin yapılışı ise son derece kolay. Şimdiden afiyet olsun.
Tteokbokki tarifini aşağıda bulabilir, malzemeleri artırarak daha fazla sayıda kişi için hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız Tteokbokki tarifinin üzerine çörek otu, susam ve ince ince doğranmış taze soğan ile birlikte servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
2 bardak pirinç unu
1 tutam tuz
1 bardak ılık su
Yarım çay bardağı yağ
Sosunu hazırlamak için:
1 kaşık salça
1 kaşık kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı şeker
3 kaşık soya sosu
3 diş sarımsak
1 kaşık zencefil
1 çay bardağı lahana turşusunun suyu
2 konserve sardalye
1 bardak kaynar su
TARİF
Pirinç unu, tuzu ve ılık suyu bir kasede karıştırın.
Bir tencereye kanar su koyarak buhar aparatı yerleştirin.
Üzerine ıslattığınız yağlı kağıdı yerleştirin.
Hamuru bu kâğıda sarın ve kapağı kapalı yarım saat pişirin.
Pişen hamuru yağladığınız tezgaha aktarın.
Soğumadan merdane ile yoğurun.
Hamur oda sıcaklığına gelince yağlayın ve biraz daha yoğurun.
Sos malzemelerini geniş bir kasede karıştırın ve süzün.
Geniş bir tavaya yağ koyun.
Soğanları yarım ay doğrayarak ekleyin.
Lahana turşularını da doğrayıp ekleyin.
Taze soğanın beyaz kısımlarını ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
Sosu bir tavaya aktarın ve üzerine hazırladığınız pirinç keklerini aktarın.
Sos koyulaşıp pirinç kekleriyle bütünleştiğinde ocaktan alın.
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