MAGAZİN

Tuba Büyüküstün'den yeni karar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon yeni bir dizi ile ekranda olması beklenen Tuba Büyüküstün'ün öncesinde bir sinema filminde rol almak istediği öğrenildi..

Tuba Büyüküstün'den yeni karar!

Önümüzdeki sezon bir diziyle ekranlara dönmesi beklenen Tuba Büyüküstün'le ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Engin Akyürek hayranları 'Kara Para Aşk'ta birlikte rol alan ikiliyi yeniden bir araya getirmek adına sosyal medyadan bu isteklerini dile getirmişti. Ardından Ay Yapım'ın sahibi Kerem Çatay'ın Kenan İmirzalıoğlu ile Tuba Büyüküstün'ü bir dizide buluşturabilmek için düğmeye bastığı konuşuldu. Son olarak Saruhan Hünel'le Tuba Büyüküstün'ün aynı dizide rol alacakları yazıldı.

SİNEMA SÜRPRİZİ

Tüm bu iddialar konuşulurken Tuba Büyüküstün'ün yeni bir karar aldığı öğrenildi. Güzel oyuncunun dizi projesinden önce bir sinema filminde rol almak istediği konuşuluyor. Ferzan Özpetek ve Çağan Irmak dışında üç yönetmenden daha teklif aldığı öğrenilen oyuncu, içine sinen projeyle yeni sezonda vizyonda olmak istiyor.

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tuba büyüküstün sinema filmi

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