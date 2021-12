Tuba Büyüküstün sosyal medyada içini döktü! ''Canımızı yaksa da yeni bir güne başlıyoruz''

Sefirin Kızı dizisinden sonra ekranlarda yer almayan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Büyüküstün, sabahın erken saatlerinde paylaştığı bir yazıyla, sevenlerine içini döktü.

''MUTLULUĞUN ÇABASIZCA İÇİMİZDE BÜYÜMESİNİ ÖZLEDİK''

Tuba Büyüküstün, paylaşımında şunları söyledi:

Her gün ayıyor bir şekilde ve biz her şeye rağmen, her ne kadar üst üste gelse de, canımızı yaksa da, daha fazla dayanamayacağımızı hissettiğimiz anlar olsa da, her sabah yeni bir güne başlıyoruz. Bazen her yeni gün art arda tatsız haberlerle gelse de... İçimizde devam etmemizi sağlayacakları seçip, onlara tutunup... Ama hayatın daha güzel haberlerle dolu olmasını, yaşadığımız andan keyif almayı özledik. Her mutluluğun içindeki acı büyürken, mutluluğun çabasızca içimizde büyümesini özledik.

Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği 'Mavi' karakteriyle adından söz ettiren Büyüküstün'ün, Netflix yapımı Another Self ile ekranlara dönmesi bekleniyor. Büyüküstün, dizide 'Ada' karakterine hayat verecek.