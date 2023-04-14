Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykelini görenler gözlerine inanamadı! “Hangisi gerçek Tuba?”

Oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Asi gibi başarılı yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün’ün Madame Tussauds İstanbul’da balmumu heykeli sergilenmeye başlandı. Heykeli görenlerin benzerlik karşısında ağızları açık kaldı.

40 yaşındaki ünlü oyuncunun balmumu figürünü görenler "Hangisi gerçek Tuba", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.

"ÇOK DEĞİŞİK HİSSETTİRDİ"

Snob Magazin’e konuşan Tuba Büyüküstün, "Oldukça detaylı ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi." dedi.

Çalışmanın hayatının en sıra dışı deneyimi olduğunu vurgulayan güzel isim bilet satışlarından elde edilecek olan gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklara bağışlanacağını açıkladı.

Tuba Büyüküstün'ü, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Maya ve Toprak'ta yalnız bırakmadı.

