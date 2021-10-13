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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz ikilisi aynı karede: Aslında ve gerçekte olan

13.10.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arasındaki aşk söylentileri devam ederken, ikili yeni pozlarla Instagram’da boy gösterdi. Netflix’te yayınlanacak olan Another Self dizisinde birlikte rol alan ikili, hakkında çıkan aşk iddialarını reddetti.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz ikilisi aynı karede: Aslında ve gerçekte olan

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un samimi karesi dikkat çekti.

"ASLINDA VE GERÇEKTE OLAN"

Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı.

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Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor" diyerek, Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Tuba Büyüküstün
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