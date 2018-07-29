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Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün (36) ile sevgilisi Umut Evirgen’in (28) Bodrum’da bir plajda çekilen bu fotoğrafları Büyüküstün’ün ailesini kızdırdı...

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

6 yaşındaki kızlarıyla annesinin Bodrum’daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evigen ile Türkbükü’nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

Evirgen’in yanında yatan sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler Büyüküstün ailesinde sıkıntı yarattı.

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğduUmut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Bu ilişkiye yaş farkı nedeniyle baştan beri karşı çıkan ailenin, Evirgen’i Bodrum’daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü.

Basına yansıyan bu kareler nedeniyle anne-babanın kızlarına sitem ettiği öğrenildi. Büyüküstün, geçen hafta sevgilisiyle yazlığının kapısında görüşmüştü. (Vatan)

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tuba büyüküstün Umut Evirgen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Romantizmi biraz asmis kareler, biraz pormagrafiye kacmis!
hiç yakışmadı Tuba
kepaze
tuğba yeni bir diziyemi başlıyor,yoksa kaset mi çıkaracak ayrıca bize ne alan razı veren razı
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