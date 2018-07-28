Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Tuğba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın özel haberine göre kısa süre önce aralarının açık olduğu ve tatillerini ayrı geçirdikleri yönündeki haberlerin ardından birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

Gittikleri mekanda iskeleye beraber inen ve ayrı şenzloglarda güneşlenen ikili kısa süre sonra bir araya geldi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Umut Evirgen yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.



