MAGAZİN

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Bir yıldır birlikte olan Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde görüntülendi. Umut Evirgen, yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Tuğba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi.

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Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın özel haberine göre kısa süre önce aralarının açık olduğu ve tatillerini ayrı geçirdikleri yönündeki haberlerin ardından birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.

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Gittikleri mekanda iskeleye beraber inen ve ayrı şenzloglarda güneşlenen ikili kısa süre sonra bir araya geldi.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Umut Evirgen yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Umut Evirgen tuba büyüküstün Bodrum tatil

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