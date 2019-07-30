Tuba Ünsal'dan ayna karşısında iç çamaşırlı selfie

Güzel oyuncu Tuba Ünsal’ın dijital dizi ve film platformu Netflix’te yayınlanacak üçüncü Türk dizisi 101’de rol alacağı iddia edilmişti. Bu iddialar gündemdeyken güzel oyuncu Tuba Ünsal yaptığı bir paylaşımla gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

İki çocuk annesi Ünsal yaptığı ayna selfie'si ile dikkat çekti. Ayna karşısında iç çamaşırıyla poz veren Ünsal'ın bu cesur paylaşımı ve fotoğrafta göğüs ucunun belli olması tepkilere yol açtı.

Ünsal'ın takipçileri bu paylaşıma yorum ve eleştiri yağdırdı.



