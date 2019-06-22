Tuba Ünsal'dan bikinili paylaşım!

Oyuncu Tuba \u00dcnsal sosyal medyadaki payla\u015f\u0131mlar\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor.\n\nTuba \u00dcnsal son olarak bir teknede \u00e7ekildi\u011fi bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 Instagram'dan payla\u015ft\u0131.\n\n\u00dcnl\u00fc oyuncunun payla\u015f\u0131m\u0131na \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ve yorum geldi.Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Enes Batur evlendi mi? \u00dcnl\u00fc fenomenden evlilik a\u00e7\u0131klamas\u0131\u015eeyma a\u00e7\u0131klad\u0131! "Ben yazmad\u0131m"
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