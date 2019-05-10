MAGAZİN

Tuba Ünsal'dan 'seviyeli boşanma' tüyoları

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Eski manken Tuba Ünsal sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi. Ünsal bu yanıtlar üzerinden adeta 'boşandıktan' sonra seviyeli bir iletişim yürütmenin sırlarını paylaştı.

Tuba Ünsal'dan 'seviyeli boşanma' tüyoları

Tuba Ünsal, magazin gündemini meşgul eden önemli bir konuya, bir takipçisinin kendisine yönelttiği soru üzerinden değindi.

Ünsal takipçisinin adeta üzeri kapalı bir şekilde Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin yaşadığı şiddetli boşanma sonrası tartışmalarını hatırlattığı bir soruya yanıt verdi ve iki farklı eşten ayrılmış bir isim olarak nasıl boşanma süreci ve sonrasının seviyeli bir şekilde devam ettirilebileceğinin tüyosunu vermiş oldu. İşte Ünsal’ın o satırları:

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal seviyeli boşanma

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