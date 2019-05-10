Tuba Ünsal'dan 'seviyeli boşanma' tüyoları

Tuba Ünsal, magazin gündemini meşgul eden önemli bir konuya, bir takipçisinin kendisine yönelttiği soru üzerinden değindi.

Ünsal takipçisinin adeta üzeri kapalı bir şekilde Demet Şener ve İbrahim Kutluay çiftinin yaşadığı şiddetli boşanma sonrası tartışmalarını hatırlattığı bir soruya yanıt verdi ve iki farklı eşten ayrılmış bir isim olarak nasıl boşanma süreci ve sonrasının seviyeli bir şekilde devam ettirilebileceğinin tüyosunu vermiş oldu. İşte Ünsal’ın o satırları:

[

[

