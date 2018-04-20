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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal, Mirgün Cabas’la evliliğinde ciddi bir kriz olduğu iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu, sorun yaşadıklarını doğruladı.

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşanıyor mu?

Tuba Ünsal’ın prodüktör ve oyuncu olarak adını yazdırdığı “Kürk Mantolu Madonna”, Berlin Türk Tiyatro Festivali’ne katılacak.

Bu gelişmeyle ilgili önceki gün Taksim Grand Pera’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ünsal, Mirgün Cabas’la boşanmanın eşiğine geldikleri iddiası hakkında ilk kez konuştu.

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013'te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013'te oğlu Civan Mert'i dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı.

Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal'dan geldi.

Ünsal “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor, biz de engebeli bir yoldan geçiyoruz. Evlenirken nasıl herkese haber verdiysek, boşanacağımızda da veririz. Şu an için gözlerinizin içine bakarak ‘ayrılık var’ ya da ‘yok’ diyemem. Benim bazı sorunlarım var. Ama Mirgün’e âşığım, o yüzden bir şeyleri kurtarmak için çabalıyorum. Ayrılsak da arkadaş kalırız" dedi.

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tuba ünsal mirgün cabas

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