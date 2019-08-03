Tudor: Her zaman Galatasaray taraftarıyım

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tudor, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında görevden ayrıldığını ve sarı-kırmızılı takımın o sezonu şampiyon tamamladığını hatırlatarak, "Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Mükemmel bir takım yaptığımızı hatırlıyorum. O takım 2 kez şampiyon oldu" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda oynayan futbolcuları tanımadığını dile getiren Tudor, "Takımın şu anki durumunu bilmiyorum ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar mı bilmiyorum. Çünkü oyuncuları tanımıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR YER"

Igor Tudor, Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da görev yaptığını hatırlatarak Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Sadece Süper Lig ile ilgili değil Türkiye hakkında da çok iyi şeyler düşünüyorum. Türkiye'de çok eğleniyorum. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer. Türkiye'de güzel insanlarla iyi anılarım oldu. Sadece teknik direktör olarak değil insanları görmek için de geri gelmeyi çok isterim" şeklinde görüş belirtti.