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Tudor: Her zaman Galatasaray taraftarıyım

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi.

Tudor: Her zaman Galatasaray taraftarıyım

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın her zaman taraftarı olduğunu söyledi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese'yi çalıştıran Hırvat teknik adam, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tudor, 2017-2018 sezonunun 16. haftasında görevden ayrıldığını ve sarı-kırmızılı takımın o sezonu şampiyon tamamladığını hatırlatarak, "Galatasaray iyi bir takım ama bu sezon sonunda nasıl olacağını bilmiyorum. Mükemmel bir takım yaptığımızı hatırlıyorum. O takım 2 kez şampiyon oldu" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda oynayan futbolcuları tanımadığını dile getiren Tudor, "Takımın şu anki durumunu bilmiyorum ancak ben her zaman Galatasaray taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olurlar mı bilmiyorum. Çünkü oyuncuları tanımıyorum. Bu yüzden bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR YER"

Igor Tudor, Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'da görev yaptığını hatırlatarak Türkiye'de güzel zaman geçirdiğini anlatan 41 yaşındaki teknik adam, "Sadece Süper Lig ile ilgili değil Türkiye hakkında da çok iyi şeyler düşünüyorum. Türkiye'de çok eğleniyorum. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de her yerde çok kolay iyi vakit geçirebilirsiniz. İnanılmaz bir yer. Türkiye'de güzel insanlarla iyi anılarım oldu. Sadece teknik direktör olarak değil insanları görmek için de geri gelmeyi çok isterim" şeklinde görüş belirtti.

Tudor, "Tekrar Türkiye'de çalışmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya, "Her zaman tabii ki. Ne olacağı hiç belli olmaz" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ, İYİ BİR TAKIM"

Tudor, hazırlık maçında karşılaştıkları Beşiktaş'ı değerlendirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Avusturya kampında karşılaştıkları ve 2-0 yendikleri siyah-beyazlı takımla ilgili Tudor, "Beşiktaş iyi bir takım. Sadece bazı oyuncularını gördüm. Zamanla daha iyi olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Hırvat çalıştırıcı, Serie A'da yeni sezon hedefleriyle ilgili ise "Serie A, çok zor bir lig. En iyi teknik direktörlerin olduğu bir lig. Bu kolay değil. Bu sezon ilk olarak ligde kalmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en iyi takımı oluşturmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Igor Tudor

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