Tuğba Ekinci bikinisini giyip kamerayı açtı! Yakın çekim video olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Gülden Karaböcek'e 'Enişteci' diyen Demet Akalın'a ağır sözler söyleyen ve geçmiş defterleri açan Tuğba Ekinci yine olay oldu.

Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle gündeme bomba gibi düşen Ekinci, geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı.

Şarkısının reklamı için de bol bol video çeken Ekinci bu sefer sınırları zorladı. Şarkıcı, efkarlı şekilde kamera önüne geçti, bikinisiyle yakın çekim video çekti.

Ekinci'nin "Daha fazlası YouTube'da" açıklamasıyla paylaştığı videoya ise eleştiri yağdı.

Tuğba Ekinci'nin hallerini görenler "Ben utandım", "Amaç ne", "Resmen erotizm" yorumlarında bulundu.



