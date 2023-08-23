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  4. Tuğba Ekinci bikinisini giyip kamerayı açtı! Yakın çekim video olay oldu

Tuğba Ekinci bikinisini giyip kamerayı açtı! Yakın çekim video olay oldu

23.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'a söylediği sözlerle gündeme gelen Tuğba Ekinci yeni şarkısını ilginç bir şekilde tanıtma yoluna gitti. Tuğba Ekinci, şarkısının reklamını efkar içinde bir videoyla yaptı. Tuğba Ekinci'nin yakın çekim bikinili hali sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde Gülden Karaböcek'e 'Enişteci' diyen Demet Akalın'a ağır sözler söyleyen ve geçmiş defterleri açan Tuğba Ekinci yine olay oldu.

Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle gündeme bomba gibi düşen Ekinci, geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı.

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Şarkısının reklamı için de bol bol video çeken Ekinci bu sefer sınırları zorladı. Şarkıcı, efkarlı şekilde kamera önüne geçti, bikinisiyle yakın çekim video çekti.

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Ekinci'nin "Daha fazlası YouTube'da" açıklamasıyla paylaştığı videoya ise eleştiri yağdı.

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Tuğba Ekinci'nin hallerini görenler "Ben utandım", "Amaç ne", "Resmen erotizm" yorumlarında bulundu.

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