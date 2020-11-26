Tuğba Ekinci'den bir Cem Yılmaz paylaşımı daha! 'Yakışıyor çapkınlık'

Tuğba Ekinci'nin Cem Yılmaz ile ilgili sözleri olay olmuştu. Ekinci daha önce "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler. Her yeri zeki olsa ne olur, yüzü alkolden bakımsız kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok" demişti.

Bu açıklamalardan bir süre sonra ise Ekinci Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı ile ilgili haberleri görüp "Bu ne hovardalık kardeşim yuh bu kızlara" demişti. Geçtiğimiz gün Yılmaz'a bu yorumlar soruldu. Cem Yılmaz her zamanki gibi muhabirlere kızdı.

Yılmaz'ın bu halini gören Ekinci ise o haberleri paylaşıp ünlü komedyene zeytin dalı uzattı.

Ekinci açıklamasında "Şaka yaptım yakışıyor çapkınlık tam gaz devam et! Çok şey kazanacaksın" dedi. Tuğba Ekinci'nin bu yorumu bazı takipçileri tarafından ise Cem Yılmaz'la "Dalga geçiyor" olarak yorumlandı.



