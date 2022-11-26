Tuğba Ekinci 'Dünya güzeli' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi! "Bütün dünya bu olayı konuşuyor..."

Bir hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere tepkiler sosyal medya çığ gibi büyüdü. Görüntülerde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurduğu anlar yer aldı. Köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen görüntülerle ilgili olarak başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz" dedi.

"DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR"

Kamuoyunda geniş yer bulan olayın ardından şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Dünya güzeli, Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan! Bütün dünya bizi konuşuyor. Ne kadar dostum varsa yurt dışında, bu olayı konuşuyor.



"GÖZARDI ETMEYECEKSİNİZ BİLİYORUM"

Bunu kesinlikle siz, gözardı etmeyeceksiniz. Ben biliyorum! En büyük hayranınızım biliyorsunuz. Böyle şeylerin sizin izniniz olmadan yapıldığına da eminim. Eminim ben buna! Herkes emin olsun! Bu tamamen kendi içlerinde karar verip, yaptıkları bir şey. Başkanların... Bence... Siz böyle bir şey yapmazsınız ama lütfen sessiz kalmayın. Sizi çok seviyorum. Seçimlerde de tekrar gelmenizi istiyorum." diye seslendi.