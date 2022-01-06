Tuğba Ekinci Fırtınalar'ın Cengiz'i Ömer Seval'i paylaştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in başrolünde olduğu, 90'ların popüler yapımı Fırtınalar'da dikkat çeken bir isim de Cengiz karakterini canlandıran Ömer Seval'di. Mankenlikle ünlenen Ömer Seval, Fırtınalar'ın yayınladığı dönemde televizyon dünyasının çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Bay Kamber' adlı dizide de 'şarkıcı Onur' tiplemesiyle boy gösteren Seval, çapkınlıklarıyla sık sık konuşuluyordu. Ömer Seval o dönemlerde Öykü Çelik, Deniz Seki ve Gülben Ergen ile aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncuyla Tuğba Ekinci buluştu.

ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Tuğba Ekinci ünlü isimler pozunu paylaşıp "Ziyafet" dedi. Vahe Kılıçarslan ise bu paylaşıma "Ömer, ülkemizin en iyi erkek mankenlerindendi. Tarzı ve renk skalası harikaydı" yorumunda bulundu.

90'ların popüler ismi şimdilerde gözlerden uzak yaşıyor ve ticaretle uğraşıyor. Ömer Seval Nişantaşı'nda mağaza açmış ve tekstil ve dekoratif ürünler satıyor.



