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Tuğba Ekinci Fırtınalar'ın Cengiz'i Ömer Seval'i paylaştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

06.01.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damgasını vuran başrollerinde Ebru Gündeş, Kerem Alışık, Erol Taş, Güzin Özyağcılar ve Senem Hakkı gibi isimlerin rol aldığı 'Fırtınalar' dizisinde Cengiz'i canlandıran Ömer Seval ile Tuğba Ekinci buluştu. Tuğba Ekinci eski modelin son halini paylaştı.

Tuğba Ekinci Fırtınalar'ın Cengiz'i Ömer Seval'i paylaştı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in başrolünde olduğu, 90'ların popüler yapımı Fırtınalar'da dikkat çeken bir isim de Cengiz karakterini canlandıran Ömer Seval'di. Mankenlikle ünlenen Ömer Seval, Fırtınalar'ın yayınladığı dönemde televizyon dünyasının çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Bay Kamber' adlı dizide de 'şarkıcı Onur' tiplemesiyle boy gösteren Seval, çapkınlıklarıyla sık sık konuşuluyordu. Ömer Seval o dönemlerde Öykü Çelik, Deniz Seki ve Gülben Ergen ile aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncuyla Tuğba Ekinci buluştu.

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ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Tuğba Ekinci ünlü isimler pozunu paylaşıp "Ziyafet" dedi. Vahe Kılıçarslan ise bu paylaşıma "Ömer, ülkemizin en iyi erkek mankenlerindendi. Tarzı ve renk skalası harikaydı" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

90'ların popüler ismi şimdilerde gözlerden uzak yaşıyor ve ticaretle uğraşıyor. Ömer Seval Nişantaşı'nda mağaza açmış ve tekstil ve dekoratif ürünler satıyor.


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Ebru Gündeş Tuğba Ekinci
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