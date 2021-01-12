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Tuğba Ekinci İbo Show için seksi elbisesini yeniden diktirdi

12.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Tuğba Ekinci İbo Show için seksi elbisesini yeniden diktirdi

Tuğba Ekinci yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'a davet edildi. Daha önce kırmızı cesur elbisesiyle programa katılan Ekinci İbrahim Tatlıses için aynı elbiseyi diktirdi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yıllar önce katıldığı ve sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı 'İbo Show'daki sözleriyle olay olmuş ve uzun süre gündemde yer etmişti.

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ekinci 9 yıl aradan sonra ekrana dönen İbo Show'a davet edildi. Davetin ardından Tuğba Ekinci yaptığıyla dikkat çekti.

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Ekinci yıllar önce katıldığı İbo Show'da süper minisi ve dekoltesiyle olay olan kırmızı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" dedi. Ekinci diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine..." dedi.

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İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Yıllar önce programa katılan Ekinci İbrahim Tatlıses ile bir polemik yaşamış ve yıllar sonra da o polemiğin kurgu olduğunu itiraf etmişti. Tatlıses programda "Dünyada kadın kalmasa senin suratına bakar mıyım" demişti. Tatlıses'in bu sözlerine Tuğba Ekinci'nin verdiği cevap şok etkisi yaratmıştı. Ekinci'nin, "Zorla numaranı vermeye kalktın, orada çalıştığım müdüre de. Sonra kovuldum ben, o numaraya almadım diye" sözleri uzun süre gündem olmuştu.

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