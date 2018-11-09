Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci, Habertürk TV'de canlı olarak yayınlanan Nedir Ne Değildir programına konuk oldu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Ekinci, kadına yönelik şiddet hakkında ''Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor.Türk kadını normal adam ile anlaşamıyor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadını güzel adamları light buluyor. Bu beni koruyamaz '' ifadelerini kullandı.

Daha önce sosyal medyadan paylaştığı "Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin sözlerine açıklık getirmeye çalışırken "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım" ifadesini kullandı.

Ekinci'nin bu sözleri sosyal medyada yankılandı. Ekinci kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde üst sıralara yükseldi.



