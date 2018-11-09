MAGAZİN

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 00:37 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de yayınlanan ve 'Kadına yönelik şiddet' konulu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Tuğba Ekinci'nin sözleri olay oldu. Ahmet Kural Sıla olayı üzerinden kadına yönelik şiddeti değerlendiren Tuğba Ekinci, 'Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım' dedi. Ekinci'nin sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci, Habertürk TV'de canlı olarak yayınlanan Nedir Ne Değildir programına konuk oldu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Ekinci, kadına yönelik şiddet hakkında ''Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor.Türk kadını normal adam ile anlaşamıyor. Hafif buluyor. Nerede kazak adam, bu daha erkek diyor. Türk kadını güzel adamları light buluyor. Bu beni koruyamaz '' ifadelerini kullandı.

Daha önce sosyal medyadan paylaştığı "Her ilişkide itip kakışmalar oluyor. Bu şikayeti yakıştıramadım" mesajı ile tepki çeken Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin sözlerine açıklık getirmeye çalışırken "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım" ifadesini kullandı.

Ekinci'nin bu sözleri sosyal medyada yankılandı. Ekinci kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde üst sıralara yükseldi.


PARTNERDizi bitti aşk başladıDizi bitti aşk başladı
Çifte baba Özcan Deniz! Evde Kuzey bebek, İstanbullu Gelin setinde Yaz bebek!Çifte baba Özcan Deniz! Evde Kuzey bebek, İstanbullu Gelin setinde Yaz bebek!
Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandıMehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nedir ne değildir Tuğba Ekinci sıla ahmet kural kadına şiddet habertürk tv

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

Giresun’un Görele ilçesinde cami avlusunda korkunç olay!

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajda Pekkan'dan Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Analitik bakmak lazım'

Ajda Pekkan'dan Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Analitik bakmak lazım'

Çifte baba Özcan Deniz! Evde Kuzey bebek, İstanbullu Gelin setinde Yaz bebek!

Çifte baba Özcan Deniz! Evde Kuzey bebek, İstanbullu Gelin setinde Yaz bebek!

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Günsür'ün babası Teoman Günsür son yolculuğuna uğurlandı

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Aleyna Tilki pijamasıyla İtalya sokaklarında turladı!

Yıldız Tilbe heyecandan tekrara düştü!

Yıldız Tilbe heyecandan tekrara düştü!

50 kilo et yediler!

50 kilo et yediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.