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Tuğba Ekinci nişanlısının kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye misilleme yaptı! "Benimki daha yakışıklı ve borcu yok"

01.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşarak Hadise'ye göndermede bulundu. Hadise'ye sevgilisinin borçları üzerinden atıfta bulunan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok" dedi.

Tuğba Ekinci nişanlısının kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye misilleme yaptı! "Benimki daha yakışıklı ve borcu yok"

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.

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"BENİM NİŞANLIM DAHA KASLI VE BORCU YOK"

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.
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"BERK Mİ, MEHMET Mİ?"

Ekinci bu paylaşımının ardından nişanlısıyla bir videosunu yayınlayarak takipçilerine "Size bırakıyorum ara farkı Berk mi, Mehmet mi?" diye sordu.

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Hadise Tuğba Ekinci
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