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Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak özür diledi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 09.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimlere gönderme yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.

Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak özür diledi

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ünlü isimlerinde susmaması gerektiğini belirterek destek beklediğini söylemişti. İmamoğlu'nun sözlerinden sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından #herşeygüzelolacak etiketiyle destek mesajları yayınladı.

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci ise yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü: "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"

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"GEMİYİ İLK TERK EDEN FARELER SANATÇILAR OLDU"

Ekinci daha önce de Erdoğan'a destek olmayan ünlü isimler için, "Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şükranlarımı diliyorum." demişti.

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Tuğba Ekinci recep tayyip erdoğan instagram

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