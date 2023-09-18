Tuğba Özay'dan Songül Karlı'nın programına tepki! "Hep saygısız..."

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı Bu Tabak Kimin? yarışmasını sunarak ekranlara döndü. Son dönemde estetiği abartmasıyla dikkat çeken Karlı sosyal medyadan programına dair paylaşım yaptı.

Programdaki gergin anlar ise Tuğba Özay'ı kızdırdı. Programda yaşanan gergin anların fragmana yansıması sonrası Özay isyan ederek şunları söyledi:



"Hep kavga, hep kavga, hep saygısız üsluplar. Artık şu programlarda şu saçma sapan konuşmalara bir son verilse. Şu prodüksiyon anlayışı bir değişse… Sana hayırlı uğurlu olsun arkadaşım umarım bu zihniyeti sen değiştirirsin."

Özay'ın yorumunu görenler "Önce dövmüş sonra övmüş arkadaşını" yorumlarında bulundu.