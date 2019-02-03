Tuğba Özay'dan takipçilerini şaşırtan paylaşım!

Ünlü model Tuğba Özay, bir sağlık merkezinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Tuğba Özay'ın paylaşımıyla endişelendi. Ancak işin aslı ise daha sonra ortaya çıktı.

Tuğba Özay'ın klip çekimi için saçlarını sıfıra vurdurmuş gibi plastik makyaj yaptırdığı ortaya çıktı. Özay, endişelendiren o fotoğrafına, "Biz Tubistler neden bu hareketi yapıyoruz biliyor musunuz..? Bu hareketin anlamı bizler için şu; hayat sana son noktayı koyana dek sen hayata hep üç noktalar koy..! Biz Harika bir aileyiz ... İyi ki varsınız canlarım , Tubistlerim... Ve benim biricik kızlarım." notunu ekledi.





