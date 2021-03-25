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Tuğba Özerk'ten cesur klip! Süper minisi şoke etti

25.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tuğba Özerk, 31 Mart’ta müzikseverlerle buluşturacağı sözü ve müziği kendisine ait 'Koltuklar Kitaplar' adlı teklisine, mini kostümüyle klip çekti.

Tuğba Özerk'ten cesur klip! Süper minisi şoke etti

Tuğba Özerk, geçtiğimiz gün Raffles Otel’de gerçekleştirilen klip çekiminde, koronavirüs pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandırdı.

40 yaşındaki ünlü şarkıcı, otelin 19'uncu katında, üç derece hava sıcaklığına rağmen süper mini elbisesiyle balkonda kamera karşısında geçti.

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Özerk'in saks mavisi kostümünü, modacı Gülşah Saraçoğlu hazırladı. Yönetmenliğini Erkan Nas yaptığı klip için küvete de giren Özerk'in cesur sahneleri dikkat çekti.

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İlişkisinde bir yılı geride bıraktığını söyleyen şarkıcı, "Her şey güzel gidiyor. Çok göz önünde yaşamasak da birinci senemizi yeni kutladık. Niyetimiz de güzel, akıbetimiz de güzel olsun" dedi.

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Geçtiğimiz ay İstanbul'da yaşanan soğuk havaya aldırış etmeden sadece bir sweet giyerek bahçesine çıkan şarkıcı, altına hiçbir şey giymeden kar üstünde poz vermişti.

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Gülşah Saraçoğlu Tuğba Özerk
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