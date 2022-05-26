MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Şenoğlu nişanlandı! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un tarzı dikkat çekti

Tuğba Şenoğlu nişanlandı! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un tarzı dikkat çekti

26.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolcu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin nişanlandı. VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu'nu Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi isimler yalnız bırakmadı. Ebrar Karakurt nişandan pozları paylaşınca olay oldu. Ebrar Karakurt'un nişan tarzı ve halayı da sosyal medyanın konuştuğu konular arasına girdi.

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve basketbol takımının antrenörü olan Burhan İvegin nişanlandı. Çiftin nişanında Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Beliz Başkır ve Buket Gülbay gibi isimler vardı. Son dönemde sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un paylaşımları dikkat çekti.

drnh

Ebrar Karakurt geceden hem halay çekilen anları paylaştı hem de arkadaşlarıyla pozlarını... Ebrar Karakurt'un siyah spor tarzı gecenin en dikkat çeken detayları arasındaydı.

11

Bu sezon İtalya'ya transfer olan ve tüm yıl boyunda harika bir performans gösteren milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un kıyafetini görenler "Tarzından ödün vermemiş", "Yüyürüşe çıkar gibi gelmiş", "Her hali tarz" yorumlarında bulundu.

2334

ZEHRA GÜNEŞ İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Vakıfbank Oynayan Zehra Güneş de geceye katıldı. Güzel sporcu sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş'in son paylaşımlarıyla konuşuluyor.

oıdırr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer sansür yokMini şortuyla sere serpe poz! Bu sefer sansür yok
Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay olduKonuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu
Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Maymun çiçeğinin Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeğinin Türkiye’de görülme ihtimali...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.