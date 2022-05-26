Tuğba Şenoğlu nişanlandı! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un tarzı dikkat çekti

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve basketbol takımının antrenörü olan Burhan İvegin nişanlandı. Çiftin nişanında Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Beliz Başkır ve Buket Gülbay gibi isimler vardı. Son dönemde sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un paylaşımları dikkat çekti.

Ebrar Karakurt geceden hem halay çekilen anları paylaştı hem de arkadaşlarıyla pozlarını... Ebrar Karakurt'un siyah spor tarzı gecenin en dikkat çeken detayları arasındaydı.

Bu sezon İtalya'ya transfer olan ve tüm yıl boyunda harika bir performans gösteren milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un kıyafetini görenler "Tarzından ödün vermemiş", "Yüyürüşe çıkar gibi gelmiş", "Her hali tarz" yorumlarında bulundu.

ZEHRA GÜNEŞ İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Vakıfbank Oynayan Zehra Güneş de geceye katıldı. Güzel sporcu sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş'in son paylaşımlarıyla konuşuluyor.



