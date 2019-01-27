Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Instagram hesabından Jenifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.
Tuğçe Aral bu defa, Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafına 'Makyaj yok, popo var' notunu düştü.
Mankenin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.
Sapık ilçeyi karıştırdı! Arkasından yaklaştı, kadın bağırınca...
Herkes akın etti! Hafta sonu çile oldu: Pişman oldum
Sevdiğiniz insandan soğumanıza sebep olacak hareketler
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Bağırarak uyandım hala uyuyamadım'
Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu
Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde
İşte haftanın en komik tweetleri!
Gülmekten kırdı geçirdi! '"Ağır yaşamlar..."
Yıl: 1923... Ulu Önder Atatürk'ün sağındaki kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum