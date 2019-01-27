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Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 27.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

Manken Tuğçe Aral Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.

Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Instagram hesabından Jenifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.

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Tuğçe Aral bu defa, Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafına 'Makyaj yok, popo var' notunu düştü.

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Mankenin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

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