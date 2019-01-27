Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Instagram hesabından Jenifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiğin pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.

Tuğçe Aral bu defa, Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafına 'Makyaj yok, popo var' notunu düştü.

Mankenin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

