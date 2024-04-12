MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur kavga etti! Sitem dolu sözler gündem oldu

Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur kavga etti! Sitem dolu sözler gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 15:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Tuğçe Tayfur bu sefer de babası Ferdi Tayfur ile gerildi. Ferdi Tayfur sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur kavga etti! Sitem dolu sözler gündem oldu

İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahnelere ara vermişti. Eski nişanlısıyla çeşitli olaylar yaşayan Tuğçe Tayfur'un babasıyla da arası açıldı.

Gözlerden uzak yaşayan usta isim Ferdi Tayfur sosyal medyadan sitem etti.

Ferdi Tayfur, isim vermeden sosyal medya üzerinden küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u hedef aldı. Sanatçı, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" diye sordu.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek öyle çıkmadı.

dfdfdg

TUĞÇE TAYFUR SERT ÇIKTI

Ferdi Tayfur da paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur paylaşımında "Kim ne yaparsa kendine yapar" açıklamasını yaptı.

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" dedi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoğun bakımdaydı! Hastane odasından...Yoğun bakımdaydı! Hastane odasından...
Sahne tarzı ve dansı olay oldu! "Çok Hadise..."Sahne tarzı ve dansı olay oldu! "Çok Hadise..."
"Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince... Bomba yanıt"Şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler" deyince... Bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Tayfur sosyal medya ele söyledi çocuğun
En Çok Okunan Haberler
Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Baba kız sosyal medyada kavga etti! Usta isimden sitem dolu sözler

Baba kız sosyal medyada kavga etti! Usta isimden sitem dolu sözler

TikTok videosu çekerken canından oldu

TikTok videosu çekerken canından oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.