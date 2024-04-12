Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur kavga etti! Sitem dolu sözler gündem oldu

İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahnelere ara vermişti. Eski nişanlısıyla çeşitli olaylar yaşayan Tuğçe Tayfur'un babasıyla da arası açıldı.

Gözlerden uzak yaşayan usta isim Ferdi Tayfur sosyal medyadan sitem etti.

Ferdi Tayfur, isim vermeden sosyal medya üzerinden küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u hedef aldı. Sanatçı, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" diye sordu.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek öyle çıkmadı.

TUĞÇE TAYFUR SERT ÇIKTI

Ferdi Tayfur da paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur paylaşımında "Kim ne yaparsa kendine yapar" açıklamasını yaptı.

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" dedi.







