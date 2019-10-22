Tuhaf ama gerçek: Wi-Fi yoksa Google Stadia da yok!

Google Stadia çıkış tarihi yaklaştıkça oyunseverlerin heyecanını daha da arttırıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Google etkinliğinde 19 Kasım 2019 tarihinde kullanıma sunulacağı açıklanan Google Stadia hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. Öyle ki bu gerçek bazı kullanıcıları oldukça büyük hayal kırıklığına uğratabilir.

GOOGLE STADİA WİFİ OLMADAN ÇALIŞMAYACAK

Google Stadia Wi-Fi bağlantısı olmadan oyun oynamaya izin vermeyecek. Yani diğer bir deyişle, Google Stadia üzerinden bulut tabanlı oyun oynayabilmek için platformun bir Wi-Fi bağlantısına sahip olması zorunlu olacak. Ancak bu durum sizi üzmesin, çünkü ilerleyen zamanlar için ciddi bir umut var.

GOOGLE STADİA MOBİL BAĞLANTI DESTEĞİ GELECEK Mİ?

Google Stadia özellikleri arasında ilk etapta mobil bağlantı desteğinin de olacağı belirtilmişti. Ancak şirketin yaşanabilecek bağlantı ve ping sorunlarından dolayı mobil bağlantı desteğini bir sonraki bahara bıraktı. Sorunsuz bir oyun deneyimi yaşamanın oyun severler için önemli olduğu düşünüldüğünde Google’ın yaptığı hamle gayet yerinde.

