Tuhaf 'antik ritüel'... Putin cinsel dürtülerini işte böyle güçlendiriyor!

Rusya liderinin, "doğal viagra" görevi gören ve testosteronu artıran eski bir ritüel olan geyik kanıyla dolu küvetlere girdiği iddia edildi.

Hayvan hakları savunucuları tarafından "barbar" olarak nitelendirilen uygulamada Maral geyiğinin boynuzları kesilerek kanları akıtılıyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın işgalini denetleyen liderin, tatbikata katılmak için yılda Altay Dağları'na "birkaç" ziyaret yaptığı iddia edildi.

‘TAM BİR YERALTI ŞEHRİ’

Göller ve vadilerin yanı sıra çeşitli yaban hayatı içeren milli parklara sahip bu sıradağlar, Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılmıştır.

Putin'in Altay Dağları'nda lüks ve yüksek teknoloji bir sığınağı olduğu iddia ediliyor. Bildirildiğine göre nükleer savaş durumunda koruma sağlamak için tasarlandı.

61 yaşındaki siyaset bilimci Valery Solovey, Mart ayı başında Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı işgal etmeye odaklanırken aile üyelerini orada bir "yeraltı şehrinde" sakladığını iddia etti.

Profesör, 1 Mart'ta yayınlanan bir videoda, "Hafta sonu Başkan Putin'in ailesi, nükleer savaş durumu için hazırlanan özel bir sığınağa tahliye edildi. Bu sığınak Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Aslında burası bir sığınak değil, en son bilim ve teknolojiyle donatılmış tam bir yeraltı şehri" dedi.

‘ALTIN BOYNUZLAR’

Putin'in geyik kanı ritüelinin "tıbbi faydaları" ile ilk olarak on yıldan fazla süre önce ilgilendiği iddia edildi.

Yerel basında yayınlanan habere göre, geçen yıl Altay Dağları'na yapılan ziyaret öncesinde Rus liderin "boynuz banyosu yapması" için 70 kilo kadar geyik boynuzu hazırlandı.

İddiaya göre, geyik kanında banyo yapmanın faydaları hakkında maral kan tıp uzmanı Alexander Zuykov'a danıştı.

Çin tıbbi tedavilerinde kullanılmak üzere boynuzları ihraç eden bir Altay çiftliği "Kızıl geyik boynuzlarından elde edilen ekstrakt, özellikle erkeklerin gücü için güçlü bir tonik görevi görür.

Vücudun kemiklerini, kaslarını, dişlerini, görme ve duymasını güçlendirir. Plörezi, zatürre, astım, eklem ağrısı, osteoporoz ve omurga ile ilgili sorunları tedavi eder." diye açıkladı.

yüzyıl Rus folklorunda bu boynuzlara "altın boynuzlar" adı verilmişti ve cinsel performansı iyileştirdiği söyleniyor.

Eski gelenek, erkek sağlığını ve gücünü iyileştirmek için testosteron güdümlü bir iksir olarak görülüyor.

‘ÇAĞDIŞI’

Hayvan hakları savunucuları uygulamayı acımasız olarak nitelendirdiler ve ritüeli "çağdışı" olarak tanımladılar.

Geyikler, boynuzları kafalarından ayrıldığında hayattadır ve aktivistler hayvanların gözlerinin "korkudan şişerek" nasıl büyüdüğünü anlatır.

Kan daha sonra bardaklara boşaltılır, bir "et suyu" haline getirilir ve daha sonra kanlı banyoları hazırlamak için kullanılır.

Rusya Hayvanları Koruma Merkezi başkanı Irina Novozhilova, "Bu, hayvanlara karşı acımasız insan tutumunun saf bir örneğidir" dedi.

"Bu konuyu 21. yüzyılda tartışıyor olmamız garip, çünkü boynuzlardan yapılan bu ilacın etkinliğine olan inanç eski zamanlardan geliyor."



