TREND

Tuhaflığı fark edince yaptığı bakış sosyal medyada gündem oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde çekildiği bilgisi verilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Banyo bombasını gördüğünde ilginç bir şeyler olduğunu fark eden kedi, tuhaf görüntüyü meraklı gözlerle iki ayağı üzerinde durarak izledi.

ABD'nin Georgia eyaletinin merkezinde yer alan Macon şehrinde kayda geçen bir kedinin ilginç anları izleyenleri güldürdü. Banyo yaparken suya banyo bombası atan bir kişi, kedisinin o anlarını kaydetti.

Suya atılınca hemen tepkimeye girip erimeye başlayan banyo bombasının hareketlerini fark eden kedi, iki ayağı üzerinde meraklı bakışlarla durumu izleyerek tepki verdi.

"BUNU DAHA ÖNCE HİÇ YAPMAMIŞTI"

Söz konusu videoyu çeken kişi, banyo bombalarının nasıl olduğunu soran bir arkadaşına göndermek için videoyu çekiyordu. Açıklamasında ise “Kedim Oliver'in tuvalete girdiğini bile bilmiyordum, ama gözümün önünde turuncu bir hareket gördüm ve arka ayaklarının üzerinde çok endişeli halini görmek için bakmaya başladım. Bunu daha önce hiç yapmamıştı” dedi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Cadı oldukları için altı çocuğu öldürdülerCadı oldukları için altı çocuğu öldürdüler
Dünyaya hızla yaklaşıyor! NASA'nın çözümü ise herkesi şoke ettiDünyaya hızla yaklaşıyor! NASA'nın çözümü ise herkesi şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi banyo banyo bombası küvet

En Çok Okunan Trend Haberler

Zaman yolcusundan şaşırtan sözler: Yeni bir ülke kurulacak ve...

Zaman yolcusundan şaşırtan sözler: Yeni bir ülke kurulacak ve...

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cadı oldukları iddiasıyla altı çocuğu 'vücut parçaları için' öldürdüler

Cadı oldukları için altı çocuğu öldürdüler

NASA, Bennu'yu böyle vuracak!

Dünyaya hızla yaklaşıyor! NASA'nın çözümü ise herkesi şoke etti

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Köpek gezdirmek yasaklandı!

Köpek gezdirmek yasaklandı!

Motosikleti ile çarparak hırsızı yakalattı

Hırsızı motosikletiyle böyle yakalattı!

Eurovision'da Fransa'yı temsil edecek Bilal Hassani'ye eleştiri yağmuru

Eurovision'da Fransa'yı temsil edecek Hassani'ye eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.