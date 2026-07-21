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TÜİK açıkladı! Türkiye'de çocuk büyütmek için en iyi şehir belli oldu

Dünya Bankası tarafından geliştirilen ve ilk kez Türkiye’de il bazında açıklanan Beşeri Sermaye Endeksi sonuçlarına göre Türkiye'de çocuk büyütmek için en iyi şehir belli oldu.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de çocuk büyütmek için en iyi şehir belli oldu
Gökçen Kökden

Çocuk sahibi olmayı planlayan ya da çocuklarını daha iyi imkanlara sahip bir şehirde büyütmek isteyen ailelerin en çok merak ettiği sorulardan biri, "Hangi şehir çocuk yetiştirmek için daha avantajlı?" oluyor. Bu soruya yanıt ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Beşeri Sermaye Endeksi verilerinden geldi.

TÜİK açıkladı! Türkiye de çocuk büyütmek için en iyi şehir belli oldu 1

TÜİK'in il bazında yayımladığı son verilere göre, Çanakkale, Türkiye'de beşeri sermaye endeksinin en yüksek olduğu şehir olarak ilk sırada yer aldı. Uzmanlara göre bu endeks, bireylerin eğitim düzeyi, bilgi birikimi ve sahip oldukları becerileri yansıtan önemli göstergeler arasında bulunuyor.

ÇANAKKALE ZİRVEDE YER ALDI

TÜİK açıkladı! Türkiye de çocuk büyütmek için en iyi şehir belli oldu 2

2023 yılı verilerine göre hazırlanan Beşeri Sermaye Endeksi'nde Çanakkale 0,781 puanla listenin zirvesinde yer aldı.

Çanakkale'yi sırasıyla;

Antalya (0,761)
Erzincan (0,756)
Eskişehir (0,755)
Rize (0,749)

takip etti.

Söz konusu şehirler, eğitim ve beşeri sermaye göstergeleri bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergileyen iller arasında gösterildi.

ENDEKSİ EN DÜŞÜK İLLER DE AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre beşeri sermaye endeksinin en düşük olduğu il ise Şırnak oldu.

0,599 puanla listenin son sırasında yer alan Şırnak'ı;

Ağrı
Şanlıurfa
Gümüşhane
Muş
takip etti. Beşeri Sermaye Endeksi, bir toplumun eğitim seviyesi, bilgi birikimi, üretkenliği ve sahip olduğu becerileri ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Endeksin yüksek olduğu şehirlerde bireylerin daha iyi eğitim aldığı, nitelikli insan kaynağının daha güçlü olduğu ve beceri düzeyinin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Bu nedenle söz konusu veriler, yalnızca eğitim politikaları açısından değil, çocuklarını daha güçlü eğitim olanakları ve gelişmiş insan kaynağına sahip şehirlerde yetiştirmek isteyen aileler için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale tüik
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