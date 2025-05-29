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TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezun oranları yüzde 44,9 oldu! 25-34 yaş grubundaki mezuniyet oranları arttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 25-34 yaş grubundaki nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008 yılında yüzde 13,5 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 44,9’a ulaştı. Aynı yaş grubundaki kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5’ten yüzde 48,9’a çıkarken, erkeklerde ise yüzde 14,6’dan yüzde 41,1’e yükseldi.

TÜİK açıkladı: Yükseköğretim mezun oranları yüzde 44,9 oldu! 25-34 yaş grubundaki mezuniyet oranları arttı...

TÜİK, 2024 yılına ilişkin ulusal eğitim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008 yılında yüzde 13,5 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 44,9 oldu. 2008-2024 yılları arasında 25-34 yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5'ten yüzde 48,9'a, erkeklerde ise yüzde 14,6'dan yüzde 41,1'e yükseldi.

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TÜRKİYE ORTALAMASI YÜZDE 42,9

OECD ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2022 yılına göre, 25-34 yaş arası nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde; OECD ortalaması yüzde 47,4 iken, aynı yılda Türkiye ortalaması yüzde 42,9 oldu. OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 69,6 ile Güney Kore, en düşük olduğu ülke yüzde 27,3 ile Meksika oldu.25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 25,3 oldu.

İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

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ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 9,5 YIL OLDU

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2024 yılında 9,5 yıl oldu. 2024 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,2 yıl oldu. 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024 yılında en yüksek olduğu il 10,8 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2015 ile 2024 yılları arasındaki son 10 yıllık değişime göre en yüksek artış gösterdiği ilk 5 il yüzde 51,6 ile Şırnak, yüzde 42,1 ile Hakkari, yüzde 39,9 ile Muş, yüzde 38,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 37,3 ile Bingöl oldu. En düşük artış gösteren ilk 5 il ise yüzde 13,7 ile Ankara, yüzde 15,4 ile Eskişehir, yüzde 15,6 ile Tekirdağ, yüzde 15,9 ile İzmir ve İstanbul olarak hesaplandı.

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OKUMA YAZMA BİLEN ORANI YÜZDE 97,8 OLDU

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 97,8 olarak hesaplandı. 2008-2024 yılları arasında kadınlarda okuma azma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,2'ye, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e yükseldi.25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,4'ünün yükseköğretim, yüzde 12,8'inin ortaöğretim ve yüzde 2,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi. İlgili nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,3'ünün yükseköğretim, yüzde 16,1'inin ortaöğretim ve yüzde 3,6'sının ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi. Söz konusu nüfusta, annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,7'sinin yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 28,7'sinin, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
OECD üniversite mezuniyet tüik
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