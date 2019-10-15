Tükenmişlik sendromu siber güvenliği de tehdit ediyor

Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, uzun süreli stres veya hayal kırıklığı sonunda tüketmesi, şirket performanslarını etkiliyor. IT yöneticilerine yönelik yapılan son ankete göre IT liderlerinin %44’ü, stres altında çalışanların yapacağı hataların içeriden gelen tehditleri doğrudan artıracağına inanıyor. İçeriden gelen tehditlerin sadece ayrıcalıklı erişimlere sahip olan yönetici ve çalışanlardan gelmediğini hatırlatan Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, yoğun tempoda çalışan stresli çalışanların siber güvenliği tehdit ettiğine dikkat çekiyor.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

TUC şirketinin Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki çalışma saatleri ve çalışanların performansına yönelik araştırmasının sonuçları açıklandı. AB ortalamasına göre 2 saat daha fazla çalışan İngiliz çalışanların şirket performansları düşük kaldı. Bunun nedenleri arasında ise tükenmişlik sendromu ön plana çıktı. Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, stresli ve uzun mesai şartlarında kaybetmesine dayanan tükenmişlik sendromu, şirketlerde performans düşüşüne sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tükenmişliği yorgunluk, işten çıkarma, birinin işine olan olumsuzluk ve azalan verimlilik ile karakterize bir sendrom olarak sınıflandırsa da şirketler için daha fazlasını da ifade edebiliyor.