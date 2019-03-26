Tüketici mahkemesinden 'bozuk Land Rover' kararı!

Mahkemeye sunulan belgelere göre Yakut, İstanbul'daki bir galeriden, 2013 yılının Mart ayında, 170 bin avro (397 bin 800 lira) karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450. kilometrede olan otomobiliyle 70-80 kilometre hızla seyreden Yakut, motordan aniden yanık kokusu geldiğini, kıvılcımlar çıktığını ve aracın hızla yağ boşaltmaya başladığını fark etti. Olayı kaza yapmadan atlatan Yakut, otomobilin çekildiği distribütör Borusan Oto'dan, bir hafta sonra, "motorun pert olduğu, şanzıman vidalarının iyice sıkıştırılmadığı için koptuğu ve üretim kaynaklı bir arıza yaşandığı" raporu aldı. Borusan Oto, Yakut'a, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını da bildirdi.

AB PARLAMENTOSU VE KOMİSYONUNA DA TOPLATMA BAŞVURUSU



Engin Yakut, olayla ilgili Land Rover Şirketi'ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketten cevap alamayan Yakut, avukatı Candaş Gürol'un aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nde "araçları toplatma ve geri çağırma" davası açtı. Dava, medyada geniş yer bulurken, konu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da atılan, "landrovergameover" etiketli tweetlerle 4 gün üst üste trend topic oldu.