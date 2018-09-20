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Tülin Şahin gönlünü Portekizli işadamına kaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

12 yıllık eşi Memet Özer’den geçen yıl boşanan Tülin Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.

Tülin Şahin gönlünü Portekizli işadamına kaptırdı

12 yıllık eşi Memet Özer’den geçen yıl boşanan manken Tülin Şahin, yeni bir aşka yelken açtı. Tülin Şahin’in yaklaşık 2 aydır, ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Portekizli işadamı Pedro De Noronha’yla beraber olduğu öğrenildi. İlişkinin kısa sürede ciddiyet kazandığı ve çiftin nikah masasına oturmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.

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''METAL YORGUNLUK YAŞIYORDUK'' DEMİŞTİ

Manken Tülin Şahin ile Mehmet Özer, mayıs ayında 12 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le boşanmalarından sonra, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" demişti.

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